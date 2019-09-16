والدة الهارب محمد علي تبعث برسالة صوتية إليه: «انت هربت عشان ملكش قيمة في مصر وأي حاجة بتحصلك من دعوتي عليك»

الموجز

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسالة صوتية وجهتها والدة الممثل والمقاول محمد علي إلى نجلها الهارب.

ووجهت والدة محمد علي رسالة إليه قائلة إنه قبل أن يستقل الطائرة ليتوجه خارج البلاد كان عليه أن يعلم أن دعوة والدته عليه قد تعصف به، مضيفة "أي حاجة بتحصلك ده من دعوتي عليك".

وأضافت والدة المقاول الهارب في رسالتها إليه أنه هرب ليس من أجل الأموال التي سرقها من عائلته، بل هرب لأنه يعلم أنه لا قيمة له داخل مصر.

وطالبت والدة محمد علي من نجلها أن يرسل أموالها وأموال أولاد أخيه إبراهيم لعل الله يغفرله ما بدر منه، مضيفة "اعرف ان فيه ربنا وربنا بيحاسب".

واختتمت والدة محمد علي رسالتها إلى نجلها بالقول: "الله يخربيتك عندك عيال".

داول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل صوتي مسرب للمقاول الهارب محمد علي أرسله إلى بناته.

وتطاول محمد علي في التسجيل الصوتي على والده مهدداً إياه بـ "بضربه بالحذاء حال عودته".

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وقال المقاول الهارب في التسجيل: "أنا بحب وأحترم أبويا ولكن لما يقف في وشي ضد الحق يبقي أنا مع محمد علي.. عاملي راجل، عمال بس يقولي بحبك يابني وأنا أحط نفسي في النار علشان.. يلا يلا بابا بردو، جدو بيخاف، علشان بقى ميقولش بيحميني ولا غيره.. وعلشان لما أرجع وأديله بالجزمة يبقى حقنا".

ويواصل محمد علي الهجوم على أسرته، بعدما قام شقيقه بالكشف عن اتهام والدته، هناء شريف عواد، لمحمد في 2017 بالاستيلاء على ميراثها وميراث يتامى شقيقه الأكبر إبراهيم، حيث حررت محضرًا ضده في قسم العجوزة، موضحاً أن الامر ليس فقط بشأن سرقة أموال يتامى شقيقه المتوفي، ولكن أيضًا لأنه استغل حالتها النفسية السيئة وجعلها توقع على أوراق جردتها تمامًا من نصيبها في تركة نجلها المتوفي.

ومؤخراً تم تداول تسجيل صوتي لأم فتيات المقاول الهارب محمد علي طالبت فيه بأن يتصل بنجلتهما رحيمة وهي الكبرى، ويأمرها بألا تخرج من المنزل حتى موعد الامتحانات، لأنها منذ فترة طويلة وهي تقوم بسلوكيات مريبة قد تؤدي إلى هلاكها وهي في سن صغيرة.

وكان المحامي أشرف فرحات قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام طالب فيه بإصادار قرار بضبط وإحضار الممثل والمقاول الهارب محمد علي، بعد إساءته لمصر والرئيس والقوات المسلحة.

وأشار المحامي في بلاغه إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي ضجت خلال الأيام الماضية بفيديوهات لمقاول هارب يدعى محمد علي، عمل في مجال المقاولات بجانب عمله في بعض الأدوار الفنية الثانوية، حيث قام بنشر عدد من الفيديوهات والأخبار المسيئة عن الدولة والقوات المسلحة ورئيس الجمهورية.

وجاء في البلاغ أن المقاول الهارب افتقر الدليل حتى ضد شقيقه أحمد الذي وجه إليه عدد من الاتهامات واصفاً إياه بـ "آكل مال اليتيم".

وأضاف فرحات في بلاغه أن ما يفعله المقاول الهارب ما هو إلا واجهة للجماعات الإرهابية، والتي تستغله لنشر سمومها في مصر، مستشهداً بما فعلته من قبل مع محمد شومان وهشام عبد الله وغيرهم من المأجورين، مؤكداً أن هذه الجماعات تحرص على إبرازه كبطل عبر مواقعها ومنصاتها الإلكترونية والتي أصبحت حديثهم ومحط اهتمامهم فقط دون سواها.