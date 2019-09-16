الاناضول: الجيش التركي أرسل تعزيزات إلى وحداته المتمركزة على الحدود مع سوريا

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بان "الجيش التركي أرسل تعزيزات لوجستية إلى وحداته العسكرية المتمركزة على الحدود مع سوريا"، مشيرةً إلى أنه "وصلت قافلة شاحنات تحمل على متنها آليات وحاويات، إلى قضاء ريحانلي التابع لولاية هطاي جنوبي البلاد، ومن هناك توجهت التعزيزات إلى مختلف الوحدات العسكرية المتمركزة على الحدود السورية".
وذكرت أن "الآليات والحاويات المرسلة، جاءت بهدف تعزيز الوحدات العسكرية المذكورة كما تواصل تركيا أعمال نقل كتل إسمنتية إلى وحداتها العسكرية على الحدود السورية".
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