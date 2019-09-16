روحاني: التحالف العربي يقصف اليمن والشعب اليمني مضطر للرد والدفاع عـن نفسه

أعلن الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ أن "​واشنطن​ تسعى لتقسيم ​سوريا​، ونحن نرفض هذا الأمر ونرفض جميع النوايا الأميركية".

وعقب قمة ثلاثية عقدها مع نظيريه الروسي ​فلاديمير بوتين​ والتركي ​رجب طيب أردوغان​، اوضح روحاني "أننا ندعم وحدة أراضي سوريا ولدينا موقف مشترك حول الوجود العسكري الأجنبي بسوريا".

ولفت الى أن "​مكافحة الإرهاب​ يجب أن تستمر ووجود "​جبهة النصرة​" بإدلب زاد في الفترة الأخيرة"، مشيراً الى أن "​التحالف العربي​ يقصف ​اليمن​ والشعب اليمني مضطر للرد والدفاع عـن نفسه".

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