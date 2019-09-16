واس: اسبر اكد لمحمد بن سلمان ان واشنطن تدرس كل الخيارات المتاحة لمواجهة الاعتداء على المملكة

ذكرت وكالة "واس" السعودية ان "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تلقى اتصالا هاتفيا من ​وزير الدفاع الأميركي​ ​مارك إسبر​، وأكد وزير الدفاع الأميركي خلال الاتصال على دعم بلاده الكامل للمملكة في موقفها تجاه الاعتداءات الأخيرة التي تمت على معملين نفطيين في بقيق وخريص"، مشيرا إلى أن "بلاده تدرس كل الخيارات المتاحة لمواجهة هذه الاعتداءات على المملكة".

وأشاد وزير الدفاع الأميركي بدور المملكة في دعم الجهود الدولية للتصدي للخطر الإيراني في تهديد الملاحة البحرية.

بدوره، أكد ولي العهد السعودي أن التهديدات الإيرانية ليست موجهة ضد المملكة فحسب، وإنما تأثيرها يصل إلى ​الشرق الأوسط​ و​العالم​.

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