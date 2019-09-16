وليم طوق: لترسيم الحدود بين منطقتي بشري والضنية ووقف كافة أعمال التعدي

اشار مكتب السيد وليم ​جبران طوق​ وشباب بشري الى انه "في ظل تفاقم التداعيات الخطيرة للإعتداء المفاجىء وغير المبرر على جزء لا يتجزأ من أرض وتراث وتاريخ أهلنا في محلة "قمة الشهداء" (​القرنة السوداء​) عند جبل المكمل التي كانت ولا تزال وستبقى أيقونة الصمود الشامخ فوق أرز الرب في بشري والتي سكنها واستفاد منها أجدادنا دون اعتراض على ملكيتنا من أية جهة كانت، وهي ينبوع خير للثروات الطبيعية في بشري والمناطق المجاورة من ​زغرتا​ الى ​الضنية​، و أمام السجالات البيانية التي ترافق ورشة الاعمال المشبوهة في موقع "سهلة سمارة" ومحاولات قضم جزء من ارضنا تحت ذرائع واهية لا تمت للحقيقة بأية صلة".

ولفت في بيان، الى ان "الاعمال الجارية في العمق الجغرافي والتاريخي ل​مدينة بشري​ ليست على الإطلاق مجرد "سوء تفاهم" فيما بيننا وبين اهلنا في الضنية و​بقاعصفرين​ انما هي في الواقع والحقيقة اعتداء غير مقبول على ارضنا، وانتهاك صارخ للقوانين والانظمة المرعية الإجراء ولمقررات مجلس الوزراء والمقررات الوزارية بشأن المناظر و المواقع الطبيعية والحظر المفروض على أية اعمال حفر في المرتفعات. لا سيما وأن من شأن استمرار هذه الانتهاكات إلحاق أضرار بيئية خطيرة بعمق الثروات الطبيعية والمياه والجوفية للمنطقة ولكافة المناطق المحيطة بها من زغرتا الى الضنية وبشري".

اضاف البيان "اننا اذ نشكر الجهود التي بذلها معالي وزير البيئة ​فادي جريصاتي​ خلال الاجتماع الاخير في مكتبه لا يسعنا إلا ان ندين ونستهجن البيانات المتلاحقة التي أعقبت الاجتماع المذكور والتي شكلت في الشكل والمضمون إنقلاباً خطيراً على التزام التفاهم العقلاني والقانوني لحل قضية الإعتداء، هذا فضلاً عما انطوت عليه هذه البيانات من دلالات على المقاربة المريبة والمستجدة من قبل أهلنا في الضنية والمسؤولين فيها لمسألة الاعتداء على أرضنا، وذلك بالانتقال من المطالبة بحماية تمديدات خراطيم جر المياه الجوفية من "قمة الشهداء" في بشري الى محلة بقاعصفرين الى ادعاء الملكية المزعومة لهذا الموقع، كل ذلك بما ينذر بعواقب نزاعية خطيرة لا تنسجم وتطلعاتنا الدائمة الى تحصين علاقات حسن الجوار بين الاهل والتعاون لما فيه خير ومصلحة الطرفين".

وتابع "نحن نشكر ونثمّن عالياً الموقف الحريص والسريع لرئيس ​التيار الوطني الحر​ معالي الوزير ​جبران باسيل​ خلال لقائه الاخير والسيد ​وليم طوق​ مع مطلبنا الحازم والواضح بوجوب مقاربة مسألة الاعتداء المتمادي على ارضنا من خلال التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة النافذة والمرعية الإجراء ووجوب تحمّل الدولة بكافة اجهزتها ومؤسساتها للمسؤولية في ترسيم الحدود بين منطقتي بشري والضنية ووقف كافة أعمال التعدي بشكل فوري ونهائي بعيداً عن أية إعتبارات سياسية وطائفية ومناطقية".

ولفت الى إننا بإسمنا وبإسم شباب بشري وشيبها وكافة مكوناتها السياسية والروحية والمحلية الحريصة على أرضنا وكرامة شعبنا نناشد فخامة ​رئيس الجمهورية​ اللبنانية العماد ​ميشال عون​ بوصفه الاب المؤتمن والحريص على ابنائه وعلى دستور الدولة وقوانينها وبوصفه القائد الاعلى للقوات المسحلة بوجوب المبادرة الفورية الى تكليف وحدات من ​الجيش اللبناني​ - العاصي على زواريب الاستثمار السياسي والطائفي والمناطقي - بالانتشار والتمركز في موقع الاعتداء الجاري العمل فيه في "سهلة سمارة" لوقف كافة الاعمال في الموقع المذكور على نحو فوري وحازم واخلائه من كافة المعدات والاشخاص والاسلحة وفرض خط فاصل على جانبي الموقع المشار اليه من جهة الضنية وبشري وحظر أية تحركات على طول الخط المذكور من الجهتين ومنع اي تواجد لأي افراد او جماعات او آليات وذلك لحين اتمام وانجاز عملية ترسيم حدود قانونية خالية من اية شوائب في منطقة النزاع، كل ذلك بقصد انتزاع فتيل اي اشكال او تدهور في الاوضاع نرفض بشكل قاطع حصوله، كما ندعو جميع المرجعيات السياسية في المنطقة من بلدية ونواب ووزراء الى اللقاء لإعلان موقف قاطع وواضح وموحّد من مسألة الاعتداء المتمادي على أرضنا. سائلين اهلنا في بشري التهدئة لإيجاد الحل المناسب. كما نسأل اهلنان في الضنية وكافة المرجعيات فيها التزام لغة العقل ومنطق القانون بعيداً عن اساليب الضغط والتهويل التي ما اعتدت بشري على الرضوخ لها يوماً عبر التاريخ".