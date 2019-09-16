الراعي وصل الى الصفرا في زيارة راعوية استهلها بمباركة كنيسة مار جرجس بعد ترميمها

وصل ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ الى بلدة الصفرا في زيارة راعوية استهلها بمباركة ​كنيسة مار جرجس​ بعد ترميمها، وأزاح الستارة عن لوحة تذكارية عند مدخلها تخليدا للذكرى والمثلث الرحمات البطريرك يوحنا الصفراوي والأب جورج الخوري اليسوعي مؤسس رابطة الأخويات.

ونظم له استقبال شعبي لافت رفع فيه قوس نصر عملاق عند مدخل البلدة، التي نثر ابناؤها الزهور و​الأرز​ على الموكب مرحبين بالراعي والوفد المرافق الذي ضم المطران ​حنا علوان​ وأمين سر البطريرك الأب شربل عبيد.

وعند مدخل الكنيسة استقبله المطران ​أنطوان نبيل العنداري​ راعي أبرشية ​جونية​ وكاهن الرعية الأب جوني التنوري كاهن الرعية والآباء المعاونين ورئيس ​البلدية​ سمير الهوا وأعضاء المجلس البلدي وجان الهوا و​المخاتير​ ورابطة الأخويات. وقد عزفت فرقة غزير الموسيقى الترحيبية.