وصل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى بلدة الصفرا في زيارة راعوية استهلها بمباركة كنيسة مار جرجس بعد ترميمها، وأزاح الستارة عن لوحة تذكارية عند مدخلها تخليدا للذكرى والمثلث الرحمات البطريرك يوحنا الصفراوي والأب جورج الخوري اليسوعي مؤسس رابطة الأخويات.
ونظم له استقبال شعبي لافت رفع فيه قوس نصر عملاق عند مدخل البلدة، التي نثر ابناؤها الزهور والأرز على الموكب مرحبين بالراعي والوفد المرافق الذي ضم المطران حنا علوان وأمين سر البطريرك الأب شربل عبيد.
وعند مدخل الكنيسة استقبله المطران أنطوان نبيل العنداري راعي أبرشية جونية وكاهن الرعية الأب جوني التنوري كاهن الرعية والآباء المعاونين ورئيس البلدية سمير الهوا وأعضاء المجلس البلدي وجان الهوا والمخاتير ورابطة الأخويات. وقد عزفت فرقة غزير الموسيقى الترحيبية.
كانت هذه تفاصيل خبر الراعي وصل الى الصفرا في زيارة راعوية استهلها بمباركة كنيسة مار جرجس بعد ترميمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.