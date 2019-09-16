رحبت بلدية الدامور، رئيسا وأعضاء، في بيان، بـ"موافقة الأمم المتحدة على طلب لبنان إنشاء أكاديمية الحوار والأديان فيه، وهي تهنىء الشعب اللبناني وتبارك لفخامة الرئيس هذا الإنجاز التاريخي الذي تحقق، والذي يؤكد تعددية لبنان وقيمته الحضارية".
واملت، في أن "يصار إلى إنشاء هذه الأكاديمية على أرضها، لما تتمتع به هذه البلدة الشوفية الساحلية من خصائص جغرافية وديمغرافية يمكنها من أن تكون بوابة للجبل وللجنوب وبيروت في آن معا. وتسهيلا لإنشاء الأكاديمية على أرضها تؤكد البلدية على ما سبق وأعلنته عن استعدادها لتقديم قطعة الأرض اللازمة لإنشاء الأكاديمية".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية الدامور:مستعدون لتقديم الأرض لإنشاء أكاديمية الحوار والأديان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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