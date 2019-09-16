بلدية الدامور:مستعدون لتقديم الأرض لإنشاء أكاديمية الحوار والأديان

رحبت ​بلدية الدامور​، رئيسا وأعضاء، في بيان، بـ"موافقة ​الأمم المتحدة​ على طلب ​لبنان​ إنشاء أكاديمية الحوار والأديان فيه، وهي تهنىء ​الشعب اللبناني​ وتبارك لفخامة الرئيس هذا الإنجاز التاريخي الذي تحقق، والذي يؤكد تعددية لبنان وقيمته الحضارية".

واملت، في أن "يصار إلى إنشاء هذه الأكاديمية على أرضها، لما تتمتع به هذه البلدة الشوفية الساحلية من خصائص جغرافية وديمغرافية يمكنها من أن تكون بوابة للجبل وللجنوب و​بيروت​ في آن معا. وتسهيلا لإنشاء الأكاديمية على أرضها تؤكد ​البلدية​ على ما سبق وأعلنته عن استعدادها لتقديم قطعة الأرض اللازمة لإنشاء الأكاديمية".