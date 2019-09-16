دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper ترامب: مستعدون للرد حال تأكد ترامب: مستعدون للرد حال تأكد السعودية من هوية المسؤول عن هجوم أرامكو

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأحد عن اعتقاده بأن واشنطن ربما تعرف الفاعل المسؤول عن الهجمات الإرهابية على منشآت أرامكو في بقيق وخريص، السبت الماضي، وأنها جاهزة للرد حال أمدتها المملكة العربية بتفاصيل الهجوم.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه على تويتر: «هوجمت إمدادات النفط السعودية، هناك سبب للاعتقاد بأننا نعرف الجاني، ونحن جاهزون للرد على الاعتداء اعتمادًا على التحقق أولًا».

وأعلن ترامب أنه سيسمح باستخدام المخزون النفطي الاحتياطي عند الضرورة للمحافظة على استقرار السوق.

إلى ذلك وصف ترامب الأنباء التي تتحدث عن استعداده للقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني بدون شروط بأنها أخبار كاذبة وغير صحيحة.