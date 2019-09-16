الجامعة العربية / الهجوم على منشآت نفط سعودية "تصعيد خطير"

أدانت جامعة الدول العربية، الهجوم الذي تعرضت له منشآت نفطية سعودية باستخدام طائرات مسيرة تابعة لجماعة أنصار الله، معتبرة الهجوم تصعيدا خطيرا من قبل "الحوثيين" ومن يدعمهم.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية، اليوم السبت: "تدين الجامعة العربية، بأشد العبارات، الهجمات التي نفذتها "أنصار الله" على منشآت نفطية سعودية باستخدام طائرات مسيرة في كل من موقع (بقيق)، وحقل (خريص) النفطي".

واعتبر البيان أن الهجمات تعد "تصعيدا خطيرا ليس فقط من قبل "الحوثيين"، وإنما ممن يقفون وراءهم".

ونقل البيان عن مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة أن "تبني الميلشيات الحوثية لمثل هذه العمليات الإرهابية يكشف عن أن قرارها صار مرتهنا بالكامل لطهران".

وأضاف المصدر: "مثل هذه الأفعال تعكس طبيعة هذه المنظمات الإرهابية، التي تنفذ أجندات خارجية لا علاقة لها باليمن أو أهلها"، بحسب البيان.

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وتعرضت منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية لهجمات بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة أنصار الله.

وأوضح المصدر أن وزراء الخارجية العرب عبروا، خلال اجتماعهم الأخير، منذ يومين، بمقر الأمانة العامة، عن دعمهم الكامل للمملكة العربية السعودية، ودول الخليج، في مواجهة أي تهديد يتعرضون له، مضيفا: "المجلس الوزاري اعتمد قرارا خاصا بشأن أمن الممرات البحرية ومصادر الطاقة، كما أدان المجلس التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية، معتبرا أن الهجمات الحوثية أحد صور هذه التدخلات".

وقال المصدر إن الجامعة العربية تتضامن بشكل كامل مع المملكة العربية السعودية، وتعتبر أن العدوان على منشآتها النفطية مساس بالأمن القومي العربي، وينبغي التصدي له، كما تؤيد الجامعة كافة الإجراءات التي تتخذها المملكة من أجل تأمين أراضيها في مواجهة ما وصفته بـ"العدوان الخسيس".