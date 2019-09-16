إغلاق الضفة ومعابر غزة بسبب انتخابات الكنيست

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، فرض إغلاق شامل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، غدا الثلاثاء، خلال انتخابات الكنيست الـ22، وذلك اعتبارا من منتصف ليلة الإثنين -الثلاثاء 17 أيلول/سبتمبر الجاري، حتى ليلة العاشر من الشهر ذاته.
وقال جيش الاحتلال في بيان عممه على وسائل الإعلام إنه تقرر فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية، وإغلاق المعابر مع قطاع غزة في يوم انتخابات الكنيست.
وبرر جيش الاحتلال فرض الطوق الأمني على الأراضي الفلسطينية المحتلة بالقول "وفقا لتقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي، سيتم فرض إغلاق شامل على الضفة، وسيتم إغلاق المعابر مع قطاع غزة ابتداءا من منتصف الليل الاثنين-الثلاثاء 17-9-2019 وحتى منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء 18-9-2019".
وخلال فترة الإغلاق سيتم السماح بعبور حالات إنسانية وطبية واستثنائية، وفقا لموافقة منسق نشاطات الحكومة في المناطق الفلسطينية المحتلة، كما سيتم فتح المعابر ورفع الإغلاق وفقا لتقييم الوضع وساعات فتح المعابر الرسمية، بحسب البيان.
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