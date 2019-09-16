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رويترزالإثنين 2019/9/16 04:33 م بتوقيت أبوظبي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - رويترز
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، إن بلاده ستساعد حلفاءها على الرغم من استقلالها في مجال الطاقة، بعد هجوم على منشأتي نفط تابعتين لشركة أرامكو بالسعودية أدى إلى إغلاق 5% من إنتاج الخام العالمي.
وغرد ترامب عبر حسابه على تويتر "لا نحتاج إلى نفط وغاز شرق أوسطي، وفي الواقع لدينا عدد قليل جدًا من الناقلات هناك، لكننا سنساعد حلفاءنا".
والسبت، أعلنت الداخلية السعودية السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات من دون طيار.
وقوبل الهجوم بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق، فيما حمَّلت الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، إيران المسؤولية عن هذا الهجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يتعهد بدعم الحلفاء في الشرق الأوسط بعد هجوم أرامكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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