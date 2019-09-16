سيناتور أمريكي يتحدث عن رد فعل ولي عهد السعودية محمد بن سلمان بعد فتح ملف خاشقجي معه

الموجز

تطرق السيناتوران، انجوس كينغ وتود يونغ، خلال لقاءهما بولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان، نهاية الأسبوع الماضي، في جدة، إلى قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول، مطلع أكتوبر الماضي إلى جانب ملف الحرب في اليمن.

وقال السيناتور كينغ في مقابلة مع CNN إن ولي عهد السعودية : "لم يكن غاضبا ولم يكن متفاجئا" عندما فتحا موضوع مقتل خاشقجي، مشيرا إلى أنه كان "مستعدا للحديث عن الأمر ومواجهته".

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وبحسب الوكالة الأمريكية رفض كينغ التطرق إلى تفاصيل الحديث الخاص مع ولي العهد السعودي، قال: "اعتقد أنه (الأمير محمد بن سلمان) يعلم أن لديه مشكلة، ويعلم أن عليه أن يكون أكثر انفتاحا ويجب أن يتحمل أشخاص المسؤولية"، لافتا إلى أن ولي العهد السعودي "يعلم ما هي التوقعات" في الكونغرس.

وأضاف كينغ أنه أكد في حديثة لولي العهد السعودي أن قضية خاشقجي لا تزال "عقبة كبيرة" في العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة الامريكية، لافتا إلى أنه والسيناتور يونغ كانا "مباشرين جدا" في حديثهما مع الأمير محمد بن سلمان.

ولفت كينغ إلى أنه ويونغ تحدثا مع عدد من المسؤولين العسكريين السعوديين حول هذا الملف، مؤكدا على أن تحقيق "نوع من التقدم" في هذا الشأن على حد تعبيره، وملقيا الضوء على أنه يعتقد بأن السعوديين والإماراتيين ينويان "فك ارتباطهما" من الصراع في اليمن.