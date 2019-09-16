شنايدر إلكتريك تطلق مؤتمر "Innovation Summit Cairo 2019" 23 سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تستعد شركة شنايدر إلكتريك المتخصصة في مجال الطاقة والتحكم الآلي لعقد مؤتمر ومعرض Innovation Summit Cairo 2019 تحت عنوان التحول الرقمي، والذي يعقد للمرة الثانية في مصر في الفترة من 23 إلى 24 سبتمبر الحالي، بحضور عدد من كبار قيادات شنايدر إلكتريك في مصر وفرنسا وممثلي كبرى الشركات العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال المهندس وليد شتا الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر إلكتريك مصر وشمال أفريقيا والمشرق العربي: "خلال معرض ومؤتمر Innovation Summit Cairo 2019 هذا العام تسلط شنايدر إلكتريك الضوء على فكرة التحول الرقمي Digital transformation، وذلك في إطار التحولات المذهلة والسريعة في إجراءات انتقال القطاعات الحكومية والشركات إلى نموذج عمل يعتمد على التقنيات الرقمية في تقديم المنتجات والخدمات، ورغبتها في توفير أدوات تزيد من قيمة منتجاتها وجودتها، وفى نفس الوقت يحقق لهذه الجهات أعلى أداء ويوفر التكلفة والجهد بشكل كبير ويُحسن الكفاءة التشغيلية وينظمها".

وأضاف شتا:" سنقوم خلال المؤتمر بإطلاق أحدث منتجات شنايدر إلكتريك وعلى رأسها: Altivar Process، Easy UPS، ASCO Solutions، EcoStruxure Building Operation، EcoStruxure Asset Advisorوهى المنتجات التي تضم أحدث تكنولوجيا أنترنت الأشياء بما يخدم فكرة التحول الرقمي".

ومن المقرر أن يشهد اليوم الأول والثاني من Innovation Summit Cairo 2019 أربع حلقات نقاشية يتحدث خلالها عدد من خبراء شنايدر إلكتريك وغيرهم من خبراء قطاعات وشركات أخرى حول الاستدامة، وتطوير الخدمات، والقطاع العقاري، وإنترنت الأشياء وتحديات مصادر المياه.