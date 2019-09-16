باقة الغربية: إصابة شاب في شجار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أسفر شجار في باقة الغربية عن إصابة شاب (27 عاما) من المدينة، بعد ظهر اليوم الإثنين.

وذكرت مصادر طبية أن شابا أصيب إثر تعرضه للطعن بواسطة سكين خلال شجار، ووصفت إصابته بأنها بين الخطيرة والمتوسطة.

وقدم طاقم طبي العلاج الأولي للمصاب، ونقله بسيارة الإسعاف لاستكمال العلاج بالمستشفى.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الشجار، ولم تعلن عن أي اعتقالات لمشتبهين بجريمة الطعن، ولم تكشف خلفية الشجار.