شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا: نعمل مع شركائنا لمعرفة منفذ الهجمات منشأت أرامكو والان مع التفاصيل

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الاثنين، إن بلاده تعمل مع شركائها لمعرفة منفذ الهجمات على منشآت النفط السعودية، مضيفًا أن ”الهجمات تثير خطر تصاعد الأوضاع“.

وقال ماس في مؤتمر صحفي ”نعكف حاليًا مع شركائنا على تحليل الموقف لمعرفة المسؤول عن هذا الهجوم وكيف حدث“.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال أمس الأحد، إن الولايات المتحدة ”مستعدة“ لرد محتمل على الهجمات بعدما ألقى مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية بالمسؤولية على إيران.

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وأثارت الهجمات الارهابية على مصافاة بقيق التابعة لارامكو موجة من التنديد الاقليمي والدولي.

وتشير اصابع الاتهام الاولية الى وقوف ايران خلف العمليات الارهابية.

وتقول بعض التقارير أن الهجمات نفذت بصواريخ كروز اطلقتها ايران على منشأة النفط.