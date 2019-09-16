هذا ما تريده حكومة كردستان من بغداد والاخيرة ترفض

افاد مصدر مسؤول، بأن اقليم كردستان يريد ابقاء عائدات النفط ولايسلمها إلى بغداد، مبينا ان ذلك لم يلق قبولا لدى حكومة بغداد.

وقال المصدر ان "المباحثات التي جرت خلال الفترة الأخيرة بين حكومتي بغداد واربيل تركزت حول النفط والمناطق المتنازع عليها"، مبينا أن "الجانب الكردي يريد أن يبقي عائدات نفطه ولا يسلمها إلى بغداد، وأن تبقى لدى حكومة الإقليم كضمانات لها، حتى تنفذ بغداد أي اتفاق قد يبرم بينهما".

واضاف أن "حكومة الإقليم لا تريد أن توقع أي عقد إلا بالحصول على ضمانات لتنفيذ الاتفاق وتسليم الإقليم حصته كاملة من موازنة العام المقبل"، مشيرا إلى أن "شرط الإقليم لم يلق قبولا لدى حكومة بغداد، التي ترفض أساسا مبدأ الشروط بتنفيذ الاتفاقيات".

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ومن المقرر ان يصل وفد كردي رفيع إلى بغداد غدا الثلاثاء، لبحث حصة الإقليم من موازنة العام المقبل.

فيما اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، اليوم الاثنين، ان قدوم وفد إقليم كردستان لبغداد "مضيعة للوقت"، موضحة انه لا فائدة من حضوره.