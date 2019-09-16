شكرا لقرائتكم تنصل جديد من النووي.. إيران تلوح بخطوة رابعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لوحت إيران الاثنين باتخاذ خطوة رابعة في إطار تخفيض التزاماتها بالاتفاق النووي.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي قوله: يجري حاليا تنفيذ الخطوة الثالثة كما أن الخطوة الرابعة قيد الإعداد فيما يتعلق بخفض إيران لتعهداتها في الاتفاق النووي.

قلق كبير من أنشطة إيران

وكانت الدول الأوروبية التي وقعت الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، أي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، إضافة إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، دعت إيران الجمعة إلى التعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال المتحدثون باسم وزارات الخارجية الفرنسية والألمانية والبريطانية ووزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني في بيان مشترك "ندعو إيران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في كل الموضوعات ذات الصلة".

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وأضاف البيان المشترك "أن هناك قلقاً كبيراً من أنشطة إيران النووية الأخيرة. وطالب البيان إيران بالامتناع عن أي إجراء ينتهك الاتفاق النووي، مجدداً "دعم حياد واستقلال الوكالة الذرية".

يذكر أن إيران تخلت عن ثلاثة التزامات متعلقة ببرنامجها النووي واردة في الاتفاق. والأربعاء الماضي هدد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، باتخاذ مزيد من الخطوات المماثلة "في حال كان ذلك ضرورياً"، بعد أن خرقت بلاده السقف المحدد في الاتفاق لمخزوناتها من اليورانيوم المخصب وكذلك مستوى التخصيب.

وكان الرئيس الإيراني أعلن قبل 10 أيام أنه أمر بالتخلي عن أي قيود في مجالي البحث والتطوير النوويين. وقال في حينه إن منظمة الطاقة النووية الإيرانية تلقت أمرا باتخاذ كل الإجراءات الضرورية على صعيد البحث والتطوير، والتخلي عن كل الالتزامات القائمة في هذا المجال، وذلك في سياق إعلانه المرحلة الثالثة من خطة تقليص الالتزامات الإيرانية التي نص عليها الاتفاق النووي، والتي تشمل تطوير أجهزة الطرد المركزي لتخصيب مادة اليورانيوم. وأضاف دون الخوض في تفاصيل "سنتخذ كافة الخطوات الضرورية لحماية حقوق ومصالح الأمة الإيرانية. خطوتنا الثالثة (في مجال تقليص التزامات إيران الواردة في الاتفاق النووي المبرم عام 2015) تشمل تطوير أجهزة الطرد المركزي."