خارجية الصين: لا يجوز توجيه الاتهامات في هجمات السعودية بغياب تحقيق نهائي أو إدانة

حضّت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الصينية​، هوا تشون ينغ، ​الولايات المتحدة الأميركية​ و​إيران​ على "ضبط النفس" بعد هجوم بطائرات مسيّرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لمجموعة "​أرامكو​" ​السعودية​.

وركّزت خلال إفادة صحافية في بكين، على أنّ "توجيه الاتهامات في غياب تحقيق نهائي أو إدانة، هو أمر غير مسؤول".

وكانت قد أعلنت جماعة "​أنصار الله​" ​اليمن​ية (الحوثيون)، مسؤوليّتها عن الهجوم، لكن وزير الخارجية الأميركية ​مايك بومبيو​ لفت إلى إنّه ما من دليل على أنّ الهجمات جاءت من اليمن.