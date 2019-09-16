حضّت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، الولايات المتحدة الأميركية وإيران على "ضبط النفس" بعد هجوم بطائرات مسيّرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لمجموعة "أرامكو" السعودية.
وركّزت خلال إفادة صحافية في بكين، على أنّ "توجيه الاتهامات في غياب تحقيق نهائي أو إدانة، هو أمر غير مسؤول".
وكانت قد أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون)، مسؤوليّتها عن الهجوم، لكن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو لفت إلى إنّه ما من دليل على أنّ الهجمات جاءت من اليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية الصين: لا يجوز توجيه الاتهامات في هجمات السعودية بغياب تحقيق نهائي أو إدانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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