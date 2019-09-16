عبد المهدي رفض استقالة وزير الصحة العراقية ومنحه إجازة مفتوحة

أعلن رئيس لجنة الصحة النيابية قتيبة الجبوري، أنّ "رئيس الوزراء العراقي ​عادل عبد المهدي​ لم يقبل استقالة وزير الصحة علاء العلوان، ومنحه إجازة مفتوحة"، مبيّنًا أنّ "استقالة العلوان هي الثالثة خلال تسلّمه منصبه، بسبب تعرّضه لضغوط".

ولفت في تصريح صحافي، إلى "أنّنا طالبنا رئيس الوزراء بعدم قبول الاستقالة، لكن وزير الصحة نشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعي"، مركّزًا على أنّ "التدخلات السياسيّة والمصالح الحزبيّة مهيمنة على الحكومة وتتدخّل بعملها".

يُذكر أنّ العلوان كان قد قدّم أمس الأحد، استقالته من منصبه، بسبب "العقبات ومحاولات الابتزاز وحملات التضليل الإعلامي".