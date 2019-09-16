ترامب: نعلم من المتورط في هجمات أرامكو وجاهزون للرد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تعلم من الجاني في تنفيذ الهجمات على منشآت النفط السعودية، مؤكدًا أن واشنطن جاهزة للرد على من قام بهذا الاعتداء.

قال ترامب في تغريدة على حسابه على تويتر: "هوجمت إمدادات النفط السعودية، هناك سبب للاعتقاد بأننا نعرف الجاني، ونحن جاهزون للرد على الاعتداء اعتمادًا على التحقق أولًا".

وأضاف: "لكننا ننتظر أن نسمع من المملكة العربية السعودية حول من تعتقد أنه سبب هذا الهجوم، وكيف سنمضي قُدمًا!"

وحول لقائه المتوقع بالرئيس الإيراني حسن روحاني، قال ترامب في تغريدة أخرى "إنه ليس صحيحًا بأنني أرغب في لقاء الإيرانيين من دون شروط".

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كان استشهد مسئولون أمريكيون بارزون بتقييمات الاستخبارات،

ومن بينها صور الأقمار الاصطناعية، لتأكيد وجهة نظرهم بمسئولية إيران عن هجمات السبت، التي استهدفت البنية التحتية النفطية الرئيسية في المملكة العربية السعودية.

قال المسئولون إن المعلومات الاستخباراتية أظهرت أن الضربات لا تتفق مع نوع الهجوم الذي يمكن أن ينطلق من اليمن.

وأظهرت الأقمار الاصطناعية التي نشرتها الحكومة الأمريكية تأثر 19 نقطة على الأقل في اثنتين من منشآت الطاقة السعودية، وقال المسئولون إن الصور تظهر تأثيرات تتفق مع هجوم إيراني، وليس هجومًا يمنيًا.