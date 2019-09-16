شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات متفرقة في الضالع والان مع التفاصيل
تجددت الاشتباكات في جبهة الضالع بين القوات المشتركة من جهة ومليشيا الحوثي من جهة اخرى.
وقالت مصادر محلية إن القوات المشتركة افشلت عدة تسللات ليلية فاشلة بغيه التقدم في جبهتي حجر وباب غلق في الضالع حيث تكبده خلال محاولاتها البائسه خسائر لا تعد ولا تحصى من عتاد وأرواح بشرية .
وأكد مصدر عسكري ميداني وفقا للمركز الإعلامي عن تجدد المواجهات بين القوات الجنوبية المشتركة وعناصر مليشيات الحوثي في جبهتي باب غلق - وحجر.
مساء أمس الإحد حيث تدور أشتباكات متقطعة من وقت إلى أخر بعد هدوء حذر ساد يوماً وليلة عقب معارك ضارية هي الأعنف في الثلاثة الإيام من الإسبوع الماضي.
وأضاف ان الاشتباكات أندلعت عندما حاولت عناصر حوثية التسلل إلى بعض الأماكن المتقدمة في جبهة باب غلق - شخب ، الريبي وباجة شمال غرب الضالع ولكن سرعان ما تم رصدها والتعامل معها وإجبارها على التراجع تحت قوت النيران”، القوات الجنوبية المشتركة .
مشيراً إلى استمرار المواجهات المتقطعة حتى ساعة كتابه الخبر.
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