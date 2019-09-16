مقتل ستة جنود في الكاميرون بهجوم لعناصر بوكو حرام









اسماء السيد - ياوندي: أعلنت السلطات الكاميرونية الأحد مقتل ستة جنود في هجوم شنّه عناصر جماعة بوكو حرام في شمال الكاميرون الجمعة.

وأصيب تسعة جنود بجروح في الهجوم الذي استهدف موقعًا عسكريًا في منطقة بحيرة تشاد، وفق ما أفاد مسؤولان في الإدارة المحلية وضابط في الجيش وكالة فرانس برس.

قال أحد المسؤولين إن خمسة جنود قتلوا أثناء الهجوم، بينما توفي السادس متأثرًا بجروحه الأحد. وأكد المسؤولون الثلاثة أن المهاجمين كانوا من عناصر بوكو حرام. وتقع منقطة الهجوم بالقرب من الحدود مع نيجيريا.

وفي 10 يونيو، قتل 17 جنديًا من الكاميرون في هجوم وقع في المنطقة نفسها. وأسفر تمرد المقاتلين المتطرفين الذي بدأ في 2009 عن مقتل أكثر من 27 ألف شخص ونزوح نحو مليونين، بينما امتد إلى دول مجاورة وتسبب بأزمة إنسانية.