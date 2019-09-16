شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أساليب تستخدمها الإخوان لمحاولة التشكيك فى إنجازات الدولة.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الأساليب التى تستخدمها جماعة الإخوان للتشكيك فى الإنجازات التى تحققها الدولة المصرية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتم من خلال إطلاق الشائعات ومحاولة تلوين الحقائق وبث الأخبار الملونة غير الصحيحة والاعتماد على نقل موضوعات غير صحيحة.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن هذا المخطط يتم من خلال قنوات موجهة ومواقع إلكترونية وشخصيات موجهة ومن خلال رؤية تقوم على التضليل ومحولة إحباط المواطن وبث اليأس والتأزم وضرب النماذج القدوة في المجتمع والمساس بأجهزة الدولة الراسخة والوطنية والعمل على التأكيد على عدم وجود فرص للمستقبل وضرب شرعية الإنجاز التي يعمل بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفعل حيث يؤكد الرئيس على العمل وإنجاز المشروعات وفق مخطط زمني وبناء دولة جديدة.

وأشار الدكتور طارق فهمى، إلى أن كل إنجاز حقيقي سيدفع الإخوان للرد عليه من خلال مخطط تأمرى ومحاولة تحريض الخارج علي مصر وفتح ملفات قديمة ونقل صورة مغايرة عما يجري، موضحا أن المطلوب مجابهة المخطط الإخواني من خلال الصراحة والشفافية ونقل الحقائق للشعب.

ولفت أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن الرئيس السيسي لديه مصداقية كبيرة وعظيمة بينه وبين الشعب المصري ، ومن ثم فإن الإخوان يخسرون في هذه المساحة وسيعملون على إتباع كل الصور الفاشلة مقدما للنيل من استقرار مصر وهو أمر يجب أن يتطلب منا يقظة سياسية ومجتمعية وإعلام وطني يقوم على نقل الصورة للمواطن بصورة كبيرة .

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جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، فند بعض الشائعات التى انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعى، وطالت التشكيك فى القوات المسلحة، مؤكدا أن الجيش أشرف على مشروعات طرق فقط تقدر بقيمة 175 مليار جنيه، مشددا على أن المؤسسة العسكرية مغلقة وحساسة للغاية.