شكرا لقرائتكم ليبيا.. قصف جوي يستهدف مطار معيتيقة بطرابلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعرض مطار معيتيقة الدولي في وقت متأخر من مساء الأحد، شرق العاصمة الليبية طرابلس لقصف جوي بحسب مصادر العربية.

وتحول المطار في الفترة الأخيرة لساحة للمعارك بين القوات الموالية لحكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي.

وأدى قصفه لأكثر من مرة إلى تعليق الرحلات به بشكل متكرر.

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في غضون ذلك، قال المتحدث باسم قوات الجيش، اللواء أحمد المسماري، إن قوات سلاح الجو استهدفت القاعدة التي تستخدم في إطلاق الطائرات المسيّرة داخل الكلية الجوية بمصراتة، مؤكدا أن المعركة ستزيد وتيرتها خلال الأيام القليلة المقبلة، على حد قوله.

كما أكد المتحدث باسم الجيش الليبي أن قوات الجيش تمكنت من إسقاط ثلاث طائرات مسيرة تركية، وهاجمت عشرات الأهداف في محيط سرت وأبونجيم ومصراتة من أجل تدمير القواعد الرئيسية التي تنطلق منها تلك الطائرات.

وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني اللليبي اللواء أحمد المسماري خلال لقاء مع "الحدث" أن المعركة في ليبيا أصبحت تشهد تدخلا دوليا واضحا من تركيا وقطر، اللتين تزودان الإرهابيين بالدعم العسكري والمالي.