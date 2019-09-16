حمدوك يزور مصر وفرنسا قبيل اجتماعات نيويورك

يجري رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك زيارة إلى مصر وفرنسا قبيل توجهه إلى نيويورك في الأيام المقبلة. وذكرت وكالة السودان للأنباء أن حمدوك سيقوم بزيارته الأوروبية قبل للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل. المقبل. كان عبدالله حمدوك أدى اليمين الدستورية في الـ 21 من أغسطس، وكانت أول زيارة خارجية لرئيس مجلس الوزراء الى جوبا الخميس الماضي.

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