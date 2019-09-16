فاس…اعتقال قاصر بعد تخريبه حافلة للنقل العمومي

أمر وكيل الملك بإبتدائية فاس ظهر اليوم الأحد، بوضع أحد القاصرين بالسجن المحلي بفاس، وذلك رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد تخريبه حافلة.

وحسب مصادر “اليوم24″، فالقاصر متهم بتكسيره المتعمد، لزجاج نافذة إحدى حافلات النقل بوسط المدينة، وتعريضها للتخريب.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم إلقاء القبض على المتهم المذكور متلبسا بفعله الإجرامي، الذي زرع الرعب في قلوب ركاب الحافلة، الذين كان من بينهم أطفال ونساء وشيوخ.