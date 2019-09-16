كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 24 ضحية غرق مركب سياحي في أحدانهار الهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤول هندي أن ما لا يقل عن 12 شخصا لقوا حتفهم اليوم الأحد وفقد 12 آخرين إثر انقلاب مركب سياحي في أحد أنهار الهند في ولاية أندرا برايديش.

نقلت "رويترز" عن مسؤل في هيئة مواجهة الكوارث بولاية أندرا براديش بجنوب الهند أن ما لا يقل عن 12 شخصا حتفهم وفقد أكثر من 12 آخرين اليوم الأحد بعد انقلاب مركب سياحي.

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وكشف سانتي سواروب المدير التنفيذي في هيئة مواجهة الكوارث بولاية أندرا براديش أنه كان على متن المركب أكثر من 60 شخصا من بينهم أفراد الطاقم عندما وقع الحادث في نهر جدافاري.

وقال سواروب: "أنقذنا 27 شخصا. جهود الإنقاذ التي يبذلها المسؤولون للعثور على المفقودين مستمرة".

وأظهرت لقطات في التلفزيون المحلي المركب بعد انقلابه وبكاء الناجين وأفراد الأسر في مستشفى محلي.