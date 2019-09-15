قتلى وجرحى حوثيون بنيران الجيش اليمني في محافظة حجـة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:16 مساءً, 15 سبتمبر 2019 م المناطق - واس لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم اليوم في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني في محافظة حجة شمالي غرب اليمن.

وأوضح موقع ” سبتمبر نت ” الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني أن المواجهات اندلعت في مديريات حيران وعبس وحرض.

وفي ذات السياق استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن مواقع وتعزيزات المليشيا الحوثية في مناطق المواجهات وكبدتها خسائر في العدد والعدّة.

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