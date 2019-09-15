ثاني انتخابات تونسية بعد ثورة الياسمين.. ارتفاع نسبة المشاركة وإقبال الناخبين بدول العالم

كشف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، اليوم الأحد، بالمركز الإعلامي للهيئة بمقر قصر المؤتمرات بالعاصمة، أن المعطيات الأولية، تفيد ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، لتتجاوز 35 بالمائة.

وأفاد بفون، بأن نسبة المشاركة ووفق المعطيات الرسمية التى وردت من الهيئات الفرعية بلغت الى حدود الساعة الثالثة زوالا 27.8 بالمائة، وأن عدد المقترعين قد بلغ 1862.410 ألف ناخب.

وأوضح المتحدث ذاته، أن نسبة إقبال الناخبين بالمدن العربية وباقي دول العالم قد بلغت27. 4 بالمائة إلى حدود الساعة الرابعة بعد الزوال، وبلغت نسبة الإقبال بفرنسا 2 (مرسليا) 11.9 بالمائة، وفرنسا 1 (باريس) 30.4 بالمائة، وألمانيا 15.2 بالمائة، وأمريكا وباقي الدول الأوروبية 6.5 بالمائة، وايطاليا 7.7 بالمائة، لتكون نسبة المشاركة في الخارج في حدود 16.7 بالمائة.

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و شهدت الانتخابات الرئاسية التي نظمت اليوم الأحد، والتي تعد الثانية بعد الإطاحة بزين العابدين بن علي سنة 2011، مشاركة 26 مترشحا.

وقد انسحب مترشحان يوم الجمعة الماضي، لفائدة مترشح آخر في القائمة. و يتعلق الأمر بالمترشحين محسن مرزوق، وسليم الرياحي.

و تجدر الإشارة إلى أن نسبة مشاركة الجالية التونسية المقيمة بالخارج بلغت 9,2 بالمائة إلى غاية أمس السبت على الساعة الـ18 حسب ذات الهيئة.