إشبيلية ينهي رابع مراحل الليغا في الصدارة

رياضة 2019-09-15 | 18:32 246 مشاهدة أهدى خوان جوردان فريقه إشبيلية فوزا ثمينا على مضيفه ألافيس 1-صفر، تصدر بها الدوري الإسباني في اليوم الأخير من منافسات المرحلة الرابعة لليغا، مستفيدا من خسارة المتصدر السابق أتلتيكو مدريد السبت.



وتجمد رصيد ألافيس عند 5 نقاط في المركز الحادي عشر. ورفع إشبيلية بقيادة مدرب منتخب إسبانيا وريال مدريد السابق جولن لوبيتيغي رصيده إلى 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل، متقدما بفارق نقطة على أتلتيكو مدريد الذي تلقى السبت خسارته الأولى هذا الموسم على يد ريال سوسييداد بهدفين نظيفين، ونقطتين عن ريال مدريد وتجمد رصيد ألافيس عند 5 نقاط في المركز الحادي عشر. ويدين الفريق الأندلسي بفوزه إلى جوردان المنتقل إلى صفوفه مطلع الموسم الحالي قادما من إيبار، بتسجيله هدفا من ركلة حرة (37)، وفق ما نقلت "فرانس برس".

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