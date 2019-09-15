مصرع واصابة عشرة اشخاص بحادث سير بين ذي قار والبصرة

افاد مصدر امني، الاحد، بمصرع واصابة عشرة اشخاص بحادث سير بين محافظتي ذي قار والبصرة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "ستة اشخاص لقوا مصرعهم واصيب اربعة بجروح بحادث مروري بسبب اصطدام عجلتين بالقرب من مزارع ام عنيج بين محافظتي ذي قار والبصرة". يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بشكل شبه يومي حوادث سير تتسبب بمصرع وإصابة العديد من الاشخاص، وتعود اسباب اغلبها بحسب مختصين، الى عدم الالتزام بقواعد المرور، فضلاً عن رداءة بعض الطرق.



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