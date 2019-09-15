الجزائر على موعد مع مناظرات رئاسية للمرة الأولى

أعلن، الأحد، محمد شرفي الرئيس الجديد لـ"السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" في الجزائر، بأن الهيئة الانتخابية الجديدة ستعمل على تنظيم مناظرات تلفزيونية بين مرشحي الرئاسة، للمرة الأولى منذ أول انتخابات رئاسية تعددية في البلاد في نوفمبر/تشرين الثاني 1995.

وأكد "شرفي" في ندوة صحفية بالجزائر العاصمة، بأن القانون الجزائري لا يمنع إجراء المناظرات بين مرشحي الانتخابات في وسائل الإعلام المحلية، كما أوضح خبراء لـ"العين الإخبارية" أن "قانون السمعي البصري" المجمد تطبيقه منذ 2013، لم ينص على مسألة المناظرات التلفزيونية.

وأوكل القانون الجديد المنظم لعمل "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" بالجزائر مهمة تنظيم دور وسائل الإعلام المحلية في الانتخابات، بعد أن كانت من صلاحيات وزارة الاتصال (الإعلام) وسلطة السمعي البصري.

ونص القانون على "التوزيع العادل للحيز الزمني والإنصاف في الاستفادة من وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية لفائدة المرشحين على قدم المساواة وبدون تمييز، بالتنسيق مع سلطة الضبط المشرفة على السمعي البصري".

بالإضافة إلى "تسهيل عمل المؤسسات الإعلامية والصحفيين لمتابعة مختلف مراحل العمليات الانتخابية بالتنسيق مع الجهات المختصة".

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وبذلك ستكون الجزائر ثالث بلد عربي تجرى فيه مناظرات تلفزيونية لمرشحي انتخابات الرئاسة، بعد أول مناظرة في موريتانيا بالعالم العربي في 23 مارس/آذار 2007 خلال الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة بين المرشحَيْن "سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله" و"أحمد ولد داداه".





ثم المناظرة التلفزيونية التي نظمت بتونس في الثامن من الشهر الحالي بين مرشحي الرئاسة الـ26، وذلك قبل 8 أيام من الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التي انطلقت الأحد.

ومنذ إقرار التعددية السياسية في دستور 1989 بالجزائر، شهدت البلاد 5 انتخابات رئاسية تعددية، كانت الأولى في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 1995 وفاز فيها الرئيس الأسبق اليامين زروال بـ 61 % من الأصوات بعد منافسته 3 مرشحين آخرين، ليصبح أول رئيس جزائري منتخب عن طريق انتخابات تعددية.





وكان عبدالعزيز بوتفليقة ثاني رئيس منتخب في تاريخ الجزائر، ولم تشهد الجزائر منذ ثاني انتخابات رئاسية تعددية سنة 1999 وصول رئيس غيره إلى سدة الحكم.

ففي رئاسيات 15 أبريل/نيسان 1999 انسحب المرشحون الستة، ثم انتخابات 8 أبريل/نيسان 2004 و9 أبريل/نيسان 2008 و17 أبريل/نيسان التي شهدت منافسة 6 مرشحين في كل واحدة منها.