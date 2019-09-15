مركز اقتراع "برج الخضراء" بتونس.. لم يحضر أحد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال سيف الدين خواجة أحد المراقبين للانتخابات الرئاسية التونسية، إن مركز الاقتراع المتواجد في منطقة "برج الخضراء" بمحافظة تطاوين جنوبي تونس، لم يستقبل أي ناخب منذ الصباح.



وتقع منطقة برج الخضراء في أقصى الجنوب التونسي، وهي نقطة حدودية تربط بين تونس والجزائر وليبيا.

وأوضح خواجة في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن عدم تسجيل أي ناخب حتى الآن، نتيجة انخفاض عدد السكان بهذه المنطقة الصحراوية، حيث لا يتجاوز عدد سكانها العشرات.



وكان فاروق بوعسكر عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، أفاد بأن نسبة الإقبال وصلت إلى 16% في حدود الساعة الواحدة ظهرا.

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ويعتبر خواجة أن نسب الإقبال تعتبر الأضعف مقارنة بانتخابات المجلس التأسيسي عام 2011، والانتخابات الرئاسية عام 2014، التي بلغت فيها نسب الإقبال النهائية 60%.



وتغلق مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السادسة بتوقيت تونس، ليتم فيما بعد تجميع أوراق التصويت، على أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية في الساعات الأولى غدا الإثنين.

