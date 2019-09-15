القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبدى ماهر أباحسين نائب رئيس مجلس نادي الفيحاء سعادته الكبيرة بعد اقتناص الفريق نقطة ثمينة أمام الهلال. وقال أباحسين في تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية": "سعداء بنتيجة التعادل مع الهلال والتي جاءت في آخر دقائق اللقاء". وأضاف: "أعتقد أن هذه النتيجة ستعد دافعا معنويا لنا في بقية المباريات هذا الموسم". وسقط الهلال في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت بالفيحاء على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب رئيس الفيحاء: "نقطة الهلال" ستدعمنا لنهاية الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.