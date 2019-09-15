الان تتابع الخارجية البريطانية: الهجوم على منشأتي النفط بالسعودية محاولة طائشة للإضرار بالأمن الإقليمي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 5:46 م, 15 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 وكالات- الخليج 365 قال وزير الخارجية البريطاني، اليوم الأحد،إن الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين “محاولة طائشة للإضرار بالأمن الإقليمي وتعطيل إمدادات النفط العالمية”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية البريطانية: الهجوم على منشأتي النفط بالسعودية محاولة طائشة للإضرار بالأمن الإقليمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.