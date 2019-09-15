وزير جيش الإحتلال الإسرائيلي السابق يكشف عن معلوماتٍ لمحاولة إغتيال إسماعيل هنيّة

نشرت القناة الـ 12 الإسرائيلية اليوم، الجمعة 13 سبتمبر 2019، تصريحات وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيجدور ليبرمان والتي فجر خلالها مفاجأة عن التخطيط لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.
وقال ليبرمان إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو منعني من إغتيال هنية.
وأضاف ليبرمان في مقابلة له مع القناة 12 العبرية، أن نتنياهو وحزب الليكود وقعا اتفاقا معي كان أحد بنوده إسقاط حكم حماس في غزة، ولكن نتنياهو فعل كل شيء من أجل تجنب هذه العملية.
وأشار ليبرمان إلى أن نتنياهو منح الحصانة لقادة حماس رغم استمرارهم في تسليح أنفسهم وانتاج الصواريخ، متابعا أنه "قبل أسبوعين قتلت فتاة إسرائيلية بالقرب من دوليب، وبعد ساعة خرج قادة حماس ورحبوا لهذه العملية، إنهم ليسوا خائفين لأن نتنياهو منحهم الحصانة".
وحول تهديدات نتنياهو بشن عملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة وإسقاط حكم حماس، علق ليبرمان قائلا، إن "هذه الوعود سمعناها من نتنياهو في وقت مبكر من عام 2009، ومنذ ذلك الحين لم تنفذ".
*المصدر| موقع " المصريون"
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