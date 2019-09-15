وفاة أرملة قايد السبسي بعد شهرين من وفاة زوجها

أعلن حافظ قايد السبسي، نجل الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، اليوم الأحد، وفاة والدته شاذلية قايد السبسي.
وقال حافظ قايد السبسي، في تدوينة على صفحته على موقع فايسبوك، “انتقلت إلى جواري ربها المغفور لها بإذن الله والدتي السيدة شاذلية، أرملة الرئيس الراحل محمد الباجي قائد السبسي”.
ورحلت شاذلية فرحات قايد السبسي، عن عمر يناهز 83 سنة.
ويشار إلى أن الرئيس الباجي قايد السبسي توفي في 25 يوليوز الماضي، وأقيمت له جنازة وطنية حضرتها شخصيات وقادة من داخل تونس وخارجها.
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