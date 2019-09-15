إيران لأميركا: قواعدكم وحاملات الطائرات بمرمى صواريخنا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لوّحت إيران اليوم، الأحد، بأن القواعد وحاملات الطائرات الأميركية تقع في مرمى صواريخها، وذلك بعدما اتهمت واشنطن طهران بمهاجمة منشآت نفطية سعودية مما صعّد التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

وقال الحوثيون، المتحالفون مع إيران، إنهم هاجموا، أمس، منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" السعودية على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة لقطاع النفط، مما أدى إلى خفض أكثر من نصف إنتاج السعودية من الخام.

واتهم وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إيران بمهاجمة معملي "أرامكو" لتكرير النفط بالسعودية، مستبعدا انطلاق الهجمات من اليمن، وقال إن طهران تقوم بجهود دبلوماسية كاذبة. وأضاف على "تويتر" أنه لا توجد أدلة على أن الهجوم جاء من اليمن.

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وقال قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاجي زاده، اليوم، إن "على الجميع أن يعلم أن كل القواعد الأميركية وحاملات طائراتهم على بعد يصل إلى ألفي كيلومتر من إيران تقع في مرمى صواريخنا".

ونسبت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية لحاجي زاده قوله إنه "لا نحن ولا الأميركيون لا ننوي القيام بأي حرب"، مضيفاً أنه "نعد أنفسنا دائماً لحرب شاملة"، لكنه لم يتطرق إلى الهجمات على "أرامكو".

وإحدى المنشأتين اللتين استهدفهما الهجوم هي أكبر معمل لتكرير النفط في العالم. وذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أبلغ ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للسعودية، أن واشنطن مستعدة للعمل مع لضمان أمن السعودية.