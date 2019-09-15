كوريا الجنوبية تشارك في مناورات مشتركة لحفظ السلام في إندونيسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - سول- (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع الوطني بسول اليوم الأحد أن كوريا الجنوبية ستشارك في مناورات عسكرية لحفظ السلام والمقرر إجراؤها في إندونيسيا هذا الأسبوع كجزء من جهودها المتواصلة للاضطلاع بدور في عمليات حفظ السلام، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الأحد.

وسينشر الجيش الكوري فرقة عمليات مكونة من 10 ضباط ومراقبين عسكريين في بوكور التي تقع جنوب العاصمة الإندونيسية جاكرتا، اعتبارا من 16 سبتمبر وحتى الـ20 من نفس الشهر، وفقا للوزارة.

ومن المقرر أن يشارك في التدريبات المعنية 370 عنصرًا من 18 دولة عضو.

وستشمل التدريبات العديد من البرامج في مجالات مختلفة ضرورية لعمليات حفظ السلام ومن ضمنها اكتشاف وتفكيك المتفجرات والمراقبة الأمنية وعلاج حالات الطوارئ.

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كما تضم التدريبات الكشف عن الألغام لأغراض إنسانية والتي سيشارك فيها مدربون من فريق تفكيك القنابل الكوري بصفتهم مراقبين.

وأوضحت الوزارة أنها تخطط لإظهار تفوق البلاد في المعدات والقدرات المخصصة لعمليات حفظ السلام من خلال استخدام أحدث الأدوات مثل العربات التكتيكية ومنصات المحاربين الفردية والتي تم نشرها واستخدامها بالفعل بواسطة القوات الكورية خارج البلاد.

وتعد التدريبات المعنية جزءً من النشاطات الخاصة باجتماع وزراء دفاع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والمعروف باسم

"إيه.دي.إم.إم-بلاس" وهو آلية حوار دفاعي يشمل الدول العشر الأعضاء في الآسيان بالإضافة إلى الولايات المتحدة.

والجدير بالذكر أنه من المقرر أن تستضيف كوريا الجنوبية مؤتمر الأمم المتحدة الوزاري لحفظ السلام في عام 2021.