قائد بالحرس الثوري: القواعد والسفن الأميركية بالمنطقة في مرمى صواريخنا

اشار قائد القوات الجوية في الحرس الثوري ال​إيران​ي، أمير علي ​حاجي زاده​، الى ان "إيران و​أميركا​ لا تنويان الحرب لكن القوات الميدانية على تماس في مياه ​الخليج​، ويمكن للحرب أن تندلع".

وأكد حاجي زاده أن "جميع القواعد و​السفن​ الأميركية في المنطقة على بعد ألفي كيلومتر تقع في مرمى صواريخنا"، لافتا إلى أنه |بعد إسقاط الطائرة الأميركية المسيرة خلال شهر حزيران وجهنا صواريخنا نحو قاعدتي العديد في قطر والظفرة في ​الإمارات​ وبارجة أميركية في خليج عمان".