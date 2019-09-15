جونسون يتحدث عن تقدم هائل في المفاوضات حول "بريكست"

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في مقابلة لصحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية أنّ هناك "تقدّماً هائلاً" جار إحرازه للتوصّل إلى اتّفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي، مشيرا الى أنه "عندما تسلّمتُ هذه المهمّة، كان الجميع يقولون إنّه لا يُمكن إطلاقا إدخال أي تعديل على اتفاق الانسحاب. تراجع قادة الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن، وكما تعرفون، يجري حوار جيّد جدا حول طريقة معالجة مشاكل حدود ايرلندا الشمالية".
وشدد جونسون على أنه "سيكون هناك الكثير من العمل حتّى 17 تشرين الأول موعد آخر قمّة للاتّحاد الأوروبي قبل تنفيذ بريكست، لكنّني ذاهب إلى هذه القمّة وسأحصل على اتفاق، وأنا متفائل فعلاً."، مؤكدا أنه "في حال لم نتوصل الى اتفاق، فسنخرج في 31 تشرين الأول".
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