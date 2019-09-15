جونسون يتحدث عن تقدم هائل في المفاوضات حول "بريكست"

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​، في مقابلة لصحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية أنّ هناك "تقدّماً هائلاً" جار إحرازه للتوصّل إلى اتّفاق بشأن خروج ​بريطانيا​ من الاتّحاد الأوروبي، مشيرا الى أنه "عندما تسلّمتُ هذه المهمّة، كان الجميع يقولون إنّه لا يُمكن إطلاقا إدخال أي تعديل على اتفاق الانسحاب. تراجع قادة ​الاتحاد الأوروبي​ في هذا الشأن، وكما تعرفون، يجري حوار جيّد جدا حول طريقة معالجة مشاكل حدود ​ايرلندا​ الشمالية".

وشدد جونسون على أنه "سيكون هناك الكثير من العمل حتّى 17 تشرين الأول موعد آخر قمّة للاتّحاد الأوروبي قبل تنفيذ ​بريكست​، لكنّني ذاهب إلى هذه القمّة وسأحصل على اتفاق، وأنا متفائل فعلاً."، مؤكدا أنه "في حال لم نتوصل الى اتفاق، فسنخرج في 31 تشرين الأول".