بومبيو: إيران مسؤولة عن هجوم أرامكو بالسعودية

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حمّل وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إيران مسؤولية الهجوم على موقعين نفطيين عائدين لشركة أرامكو في السعودية، لافتا إلى أن إيران تقف خلف نحو 100 هجوم على السعودية.

وقال في تغريدة على حسابه، مساء السبت: على العالم أجمع إدانة هجوم إيران على إمدادات الطاقة العالمية، مشيرا إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني، ووزير خارجيته جواد ظريف، يتظاهران باللجوء للدبلوماسية.

كما أكد أن إيران شنت هجوما غير مسبوق على إمدادات الطاقة العالمية، وأنه لا يوجد دليل على أن الهجوم على معملي أرامكو جاء من اليمن.

وقال وزير الخارجية الأميركي، إن بلاده ستعمل مع شركائها وحلفائها على حماية إمدادات الطاقة العالمية.

ولاحقاً، ندد البيت الأبيض بقوة بالهجوم على البنية التحتية لقطاع الطاقة بالسعودية. وأضاف أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتقديم الدعم للسعودية في الدفاع عن نفسها.

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وكان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية أعلن في وقت سابق، أنه “عند الساعة الرابعة من صباح السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار “درون”، حيث تمت السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما”.

المصدر: دبي – العربية.نت