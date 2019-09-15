هيئة الانتخابات التونسية تعلن نسب التصويت للرئاسة بالخارج

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، السبت، أن نسب التصويت في الخارج بالانتخابات الرئاسية المبكرة بلغت 9.2%، وهي ضئيلة مقارنة بانتخابات 2014 التي تجاوزت 15%.

وأوضحت أن الهيئة الفرعية بالعالم العربي وبقية دول العالم بلغ عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت فيها 6869 ناخبا من مجموع المسجلين بهذه الدائرة والبالغ عددهم 35 ألفا و879، بنسبة إقبال بلغت 19.1%.

وأشارت إلى أن الهيئة الفرعية فرنسا1" بلغ عدد الناخبين فيها 13 ألفا و750 ناخبا من مجموع المسجلين بهذه الدائرة والبالغ عددهم 88 ألفا و885 ناخبا، بنسبة إقبال 15.5%.

وفي الهيئة الفرعية "فرنسا 2" بلغ عدد الناخبين 8050 من مجموع المسجلين بهذه الدائرة والبالغ عددهم 117 ألفا و133 ناخبا بنسبة إقبال 6.9%.

Advertisements

أما في الهيئة الفرعية بألمانيا، فقد بلغ عدد الناخبين 3445 من إجمالي 28 ألفا و623 ناخبا بنسبة إقبال 12%.

وفي الهيئة الفرعية بالأمريكتين وبقية الدول الأوروبية، بلغ عدد الناخبين 2170 من مجموع المسجلين بهذه الدائرة والبالغ عددهم 57 ألفا و885 ناخبا، بنسبة إقبال 3.7%.

وأوضحت أن الهيئة الفرعية بإيطاليا بلغ عدد الناخبين فيها 1265 من مجموع المسجلين بهذه الدائرة والبالغ عددهم 57 ألفا و697 ناخبا بنسبة إقبال 2.2%.

وأكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن إجمالي الناخبين الذين صوتوا في مختلف الهيئات الفرعية خارج تونس بلغ 35 ألفا و557 ناخبا من مجموع من إجمالي 386 ألفا و53 ناخبا مسجلين بنسبة إقبال إجمالية بلغت 9.2%.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت أنها خصصت 302 مركز اقتراع بـ49 دولة أجنبية، وحددت الهيئة العليا للانتخابات أيام 13 و14 و15 سبتمبر/أيلول للاقتراع في مكاتب الخارج.

وتواصل لجان الاقتراع للانتخابات التونسية في الخارج فتح أبوابها، الأحد، لاستقبال الناخبين تزامنا مع فتح اللجان للتصويت في الداخل التونسي.