وكالات - أعلن مكتب الاعلام الحربي التابع لقوات قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر مساء أمس، الخميس 12 سبتمبر 2019، عن إسقاط طائرة تُركية مُسيّرة أقلعت من قاعدة مصراته الجوية.
وأضاف المكتب في بيان على موقعه الرسمي أن الطائرة حاولت استهداف قاعدة الجفرة جنوب مدينة سرت دون أن يلحق بالقاعدة أي ضرر من محاولة ما وصفه بـ "العدو"، مشيرا إلى أنها باءت بالفشل.
وقال مكتب الاعلام الحربي في ذات البيان إن "القيادة العامة للقوات المُسلحة توكد أن كل منطقة العمليات تحت المراقبة وتخضع لسيطرة سلاح الجو" .
وتتهم قوات حفتر تركيا بدعم قوات حكومة الوفاق في شن هجمات علي قواته بطائرات مُسيرة تتخذ من قاعده مصراته غرب طرابلس مقرا لها.
كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا / قوّات حفتر تعلن إسقاط طائرةٍ تركيّة مسيّرة جنوب مدينة سرت الليبيّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.