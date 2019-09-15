تتواصل إجراءات محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في الخرطوم، حيث رفضت المحكمة طلب هيئة الدفاع بإعادة استجواب البشير وسحب اعترافات سابقة له.
وبحسب موقع "سودان تريبيون"، رفض القاضي الصادق عبد الرحمن الفكي طلبا تقدمت به هيئة الدفاع عن البشير يتعلق بسحب اعترافات سابقة له وإعادة استجوابه.
وأشار الفكي، تعليقا على طلب هيئة الدفاع، إلى أن "البينة في التهم الموجهة للبشير توفرت أمام المحكمة، وعليه نرى أن الطلب غير مقبول".
وبحسب الموقع، فقد نبه القاضي إلى أن "التهم الموجهة للبشير تتعلق باستلامه أموال بطريقة غير شرعية، وهو ما أقر بها وجاء على لسانه بخصوص استلامه أموال من الأمير محمد بن سلمان".
كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة ترفض سحب اعترافات سابقة للبشير حول تلقيه أموالا من ابن سلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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