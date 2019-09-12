ميركل: سنبذل ما بوسعنا لضمان لتجنب نشوب حرب بالوكالة في ليبيا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأربعاء، إن بلادها ستقوم بدورها لتجنب نشوب حرب بالوكالة في ليبيا محذرة من أن الوضع هناك ينذر بزعزعة استقرار في أفريقيا بأسرها.



وقالت ميركل في كلمة أمام البرلمان الألماني "الوضع في ليبيا يتطور وقد يتخذ أبعادا مثل التي شهدناها في سوريا.. ومن الضروري أن نبذل كل ما بوسعنا لضمان عدم تصعيد الوضع إلى حرب بالوكالة وستقوم ألمانيا بدورها".



وأضافت "إذا لم تستقر الأوضاع في ليبيا فإن استقرار المنطقة الأفريقية بأسرها سيتزعزع".



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