كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة مكة المكرمة ترد على الفيديو الأكثر جدلا بالمملكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شرطة منطقة مكة المكرمة فى المملكة العربية السعودية، حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اختطاف طالب أمام أحد المدارس.

وأكد الحساب الرسمى لإمارة مكة عبر "تويتر"، أنه لا صحة لما تم تداوله مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي عن اختطاف طالب من أمام مدرسة بحى الأجواد فى جدة، موضحة أن الأمر لا يتعدى كونه مُزاح بين مجموعة من الأصدقاء.

وفي سياق متصل، أصدرت شرطة مكة المكرمة بيانًا توضيحيا لمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لدورية أمنية بجدة أثناء تعاملها مع سيارة متوقفة، وذكر متداولو المقطع أن رجل الأمن قام بكسر زجاج السيارة.

وصرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد/ محمد بن عبدالوهاب، أنه إشارة لما تم تداوله لمقطع رجل الأمن أثناء فتح وتفتيش إحدى المركبات، وللتوضيح أنه أثناء قيام الدوريات الأمنية بمحافظة جدة بمهامها الميدانية داخل الأحياء، شوهد مجموعة من الأشخاص بجوار إحدى المركبات المتوقفة في وضع التشغيل وعند مشاهدتهم للدورية لاذوا بالفرار.

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وأوضح الرائد عبدالوهاب، أنه وعند معاينة المركبة اتضح أنها في وضع التشغيل مما استدعى التعامل معها من قبل رجال الأمن بفتحها واستدعاء الجهات المختصة ورفع الآثار والأدلة والبحث جارٍ للتواصل مع صاحب المركبة للتأكد من وضعه.

هذا وتقوم الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة ممثلة بشرطة الشرائع والأدلة الجنائية والطب الشرعي، ببحث بلاغًا عن وجود حالة انتحار في أحد مخططات الشرائع.

وتلقى مركز العمليات الموحد (911) بلاغًا حول ووجود حالة انتحار في إحدى الغرف بمخطط الشرائع.

وانتقلت الجهات ذات العلاقة للموقع، واتضح من المعاينة الأولية أن مقيمًا آسيويًّا أقدم على إيذاء نفسه عن طريق ربط عنقه بحبل في سقف الغرفة، ولقي مصرعه في الحال، وهو في العقد الثاني من العمر.