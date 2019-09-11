غور الأردن وخروقات إيران.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الأربعاء 11 سبتمبر/أيلول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تجدون: السعودية تدعو لإجراءات رادعة إزاء خروقات إيران للاتفاق النووي، وترامب يتوعد بمواصلة الهجوم على طالبان بشكل "أقوى"، ومسيرات مليونية مرتقبة بالسودان لمحاكمة رموز "الإخوان"، ومداهمات بولايات ألمانية إثر الاشتباه في شبكة إرهابية تضم سوريين، ومشهد الهروب يُفسد نشوة وعد نتنياهو الانتخابي بضم غور الأردن.

كما تتابعون أيضاً: "السيادي" السوداني والجبهة الثورية يتفقان على إرجاء المجلس التشريعي، والاتحاد الأوروبي يحذر: تعهد نتنياهو بضم غور الأردن "يقوّض السلام"، وقضاء اسكتلندا: تعليق البرلمان "غير قانوني".. وحكومة جونسون تستأنف، وفي الذكرى الـ18 لهجمات سبتمبر.. إصرار عالمي على دحر الإرهاب، وبريطانيا تطالب إيران بإطلاق سراح رعاياها المحتجزين لديها، وتوقيع إعلان المبادئ بين السيادي السوداني والجبهة الثورية، وقائد الجيش الجزائري: الانتخابات في موعدها المحدد.

Advertisements

أما في الاقتصاد فتطالعون: إنتاج إيران النفطي يهبط إلى أدنى مستوى في 40 عاما، والنفط يرتفع بعد بيانات المخزون الأمريكي، والصين تخفف التوتر.. استثناء 16 سلعة أمريكية من الرسوم، وترامب يطالب بخفض الفائدة إلى "صفر" ويهاجم المركزي الأمريكي، وتعاون بين الإمارات والصين لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، ثم وول ستريت تفتح مرتفعة بفعل قرارات الصين التجارية.

وإلى الملاعب تجدون: إنفوجراف.. 150 ضحية لأهداف رونالدو العابرة للقارات.

وفي التكنولوجيا: هواتف أبل الجديدة "تحرق" أسعار نتفليكس وديزني.

وفي الفن تقرأون: مخرج "لص بغداد": محمد إمام يصور أضخم مشهد أكشن مصري، بينما في المنوعات: للاعتراض على غرامة بـ100 جنيه إسترليني.. بريطاني يدفع 30 ألفا.

للاطلاع على التفاصيل والمزيد اضغط هنا.