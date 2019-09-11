المغادرون لإدارة ترامب.. من "كيلي" إلى "بولتون"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "أختلف بشدة مع الكثير من مقترحاته".. هكذا أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا بإقالة مستشار الأمن القومي جون بولتون ليصبح آخر الوجوه التي غادرت إدارة ترامب.



الرئيس الأمريكي الذي سكن البيت الأبيض منذ فوزه بالمنصب في 20 يناير/كانون الثاني 2017، أقال العديد من المسؤولين في إدارته.

التقرير التالي يرصد أبرز الوجوه التي غادرت إدارة الرئيس الأمريكي بعد أن تخطى عددهم 40 شخصية.

كبير موظفي البيت الأبيض

الجنرال جون كيلي كان أول عهد له بالسياسة مع إدارة ترامب حيث تم تعيينه وزيرا للأمن الداخلي ثم كبيرا لموظفي البيت الأبيض.





وفي نهاية العام الماضي أجبر كيلي على مغادرة البيت الأبيض بسبب كتابه عن ترامب الذي يحمل اسم "الخوف: ترامب في البيت الأبيض".

وزير العدل

نوفمبر/ تشرين الثاني أصدر ترامب قرارًَا بإقالة جيف سيشنز، بسبب خلاف حول التحقيق في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات.

وفقد ترامب الثقة في وزير عدله بعد أن نأى سيشنز بنفسه عن مهمة التحقيق بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة، وسمح لنائبه رود روزنشتاين بتولي التحقيق.





وقال سيشنز في خطاب استقالته: "سيدي الرئيس، بناء على طلبك أقدم استقالتي".

رئيس وكالة حماية البيئة

سكوت بروت غادر منصبه بعد قرار ترامب إقالته في يوليو/تموز 2018 بعدما أنفق أكثر من 58 ألف دولار، من الأموال العامة، على رحلات جوية باهظة الثمن.





مستشار الأمن القومي

هربرت مكماستر، انتقده ترامب عندما قال في منتدى بألمانيا إن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة عام 2016 أمر لا يقبل الجدل.





وغرد ترامب على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "لقد نسي الجنرال ماكماستر أن نتائج الانتخابات لم تتأثر أو تتغير بأي تدخل".. وتمت إقالته في مارس/آذار 2018

وزير الخارجية

ريكس تيلرسون وزير الخارجية الذي أقاله ترامب في مارس/آذار 2018 بعد سلسلة خلافات علنية بينهما بشأن السياسات المتعلقة بكوريا الشمالية وروسيا وإيران.





وإلى جانب هذه الخلافات، كانت علاقتهما متدهورة بسبب تقارير ذكرت أن تيلرسون وصف ترامب في أحاديث خاصة بأنه "أحمق".

وزير الصحة

توم برايس، أجبر على تقديم استقالته بعد ورود تقارير عن استخدام طائرات خاصة في مهامه عمله، وتخطت تلك الرحلات ما يقرب من 400 ألف دولار.





وقدم برايس استقالته في سبتمبر/ أيلول 2017

مستشار بالبيت الأبيض

ستيف بانون، عزله ترامب من منصبه في أغسطس/ آب 2017، بعد خلافه مع مستشاري الرئيس بشأن جهوده لحمل الحزب الجمهوري على قبول جدول أعماله الاقتصادي القومي.





لكن بانون قال إنه استقال من منصبه.

المتحدث باسم البيت الأبيض

شون سبايسر، استقال من منصبه في يوليو/تموز 2017 احتجاجا على تعديل في فريق الاتصالات الحكومي.

Advertisements





وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" آنذاك أن سبايسر استقال بسبب استيائه من تعيين ترامب لمدير جديد للاتصالات.

مدير التحقيقات الفيدرالي

جيمس كومي، عزل في الوقت الذي كان يقود فيه قطار التحقيقات الخاصة بالتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.





وأصدر ترامب قرارا بعزله في مايو/أيار 2017 مما تسبب في حالة من الغضب داخل الأوساط الأمريكية.

مستشار الأمن القومي السابق

مايكل فلين، أجبر على الاستقالة بعد تضليل البيت الأبيض بخصوص اجتماع عقده مع السفير الروسي لدى واشنطن قبل تنصيب ترامب.





وقدم استقالته للرئيس دونالد ترامب في فبراير/شباط 2017.

القائمة بأعمال وزارة العدل

سالي ييتس، أقالها ترامب بعد أن كشفت تقارير عن قيامها بإصدار تعليمات في وزارة العدل بعدم تبني أوامر تنفيذية وقعها ترامب بشأن منع رعايا عدد من الدول من دخول الولايات المتحدة.





وكانت ييتس قالت إنها ليست مقتنعة بأن الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب بشأن الهجرة قانوني، وتمت إقالتها في يناير/كانون الثاني.

وزير الدفاع

تقدم وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس باستقالته من منصبه، في فبراير/شباط 2019 لينضم إلى سلسلة من المسؤولين الرفيعين الذين استقالوا في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





وجاء هذه الخطوة بعد يوم واحد من إعلان ترامب، عن سحب القوات الأمريكية من سوريا، وقد أشير إلى أن ماتيس يعارض مثل هذا القرار.

مساعد المتحدثة باسم البيت الأبيض

قدم راج شاه، مساعد المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز ، استقالته من منصبه في يناير/كانون الثاني 2019 .





مدير الاتصالات في البيت الأبيض

بيل شاين أعلن استقالته في مارس/آذار 2019، وأكدت سارة ساندرز، المتحدثة باسم الرئاسة آنذاك، أن بيل لا يزال يدعم الرئيس ترامب وبرنامجه، وسيكون مستشارا في حملة 2020 لإعادة انتخاب ترامب.





وزيرة الأمن الداخلي

كريستين نيلسن غادرت منصبها في أبريل/نيسان 2019، وأكدت في كتاب الاستقالة أن الوقت بات مناسبًا لكي تترك منصبها، معربة عن أملها في أن يحظى من يخلفها في هذا المنصب بتأييد الكونجرس والمحاكم خلال تأدية مهمته لتطبيق القانون الأمريكي.





المتحدثة باسم البيت الأبيض

أعلن ترامب، نهاية يونيو/حزيران 2019 أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، ستغادر منصبها.





وتعرضت المتحدثة باسم البيت الأبيض لانتقادات بسبب إدارتها المؤتمرات الصحفية، بطريقة يراها الكثيرون من الممارسات البائدة.

مستشار الأمن القومي الأمريكي

جون بولتون، آخر المغادرين للبيت الأبيض، حيث أعلن الرئيس الأمريكي قرار إقالته أمس الثلاثاء عبر تويتر، مؤكدا أنه ارتكب أخطاء جسيمة فيما يتعلق بملف فنزويلا.





وأشار ترامب في تصريحات، إلى أن بولتون اختلف مع أعضاء بارزين بالبيت الأبيض، وذلك خلال توليه منصب مستشار الأمن القومي.