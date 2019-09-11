طرد وحرق للصور واللافتات.. حملة الشاهد الانتخابية "منبوذة"

انعكست الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية على الحملة الانتخابية لرئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، فأينما ذهب قوبل بالطرد وحرق صوره.

فالشاهد الذي يترأس الحكومة التونسية منذ أغسطس/آب 2016، أعلن ترشحه للرئاسة، لكنه واجه موجة من الرفض وأصبح منبوذاً هو وحملته في غالبية محافظات البلاد.

ففي محافظة سوسة التونسية قابله أهالي منطقة سيدي بوعلي بحرق لافتاته الانتخابية؛ احتجاجاً على تردي الأوضاع الاجتماعية، إثر إغلاق عدد من المنشآت الاقتصادية.

ورفع الأهالي شعارات منددة بتحالف الشاهد والنهضة الإخوانية، محملينه مسؤولية الهزات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها البلاد وعدم جديته طيلة ترأسه للجهاز التنفيذي في إيجاد الحلول الضرورية للخروج من الأزمة.





وتحمل منطقة الساحل في تونس أهمية في التاريخ السياسي التونسي؛ حيث تمثل نقطة انطلاق الحزب الحر الدستوري الجديد الذي أسسه الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة وموطن الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، ووزنا شعبياً وديمغرافياً كبيراً.

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وقد واجه الشاهد الطرد خلال حملته الانتخابية في كل من محافظة صفاقس والقصرين وسيدي بوزيد، معتبرين وعوده الانتخابية ضرباً من الوعود الكاذبة.

وبيّن الناشط النقابي سيف الدين علاوي أن الرفض الشعبي لرئيس الحكومة برز بالخصوص مع التحركات الاجتماعية التي اندلعت منذ بداية سنة 2019 ومع تراجع المقدرة الشرائية.

وقال في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إن "الشاهد خسر قاعدة شعبية كبيرة تضم العائلة اليسارية والنقابية والحداثية بتحالفه مع حركة النهضة، وإن هذه الأخيرة دفعته إلى تحمل حصيلة الحكم وحده رغم وجودها في السلطة منذ 2011".





كما يواجه الشاهد اتهامات بمحاولة تزوير الانتخابات رغم تأكيد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على التزامها بالوقوف على نفس المسافة من كل المتنافسين.

وأوضح نائب رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن "الاستعدادات اللوجستية للانتخابات الرئاسية التي ستقام، الأحد، 15 سبتمبر/أيلول، أتمت كل تحضيراتها داخل تونس وخارجها".

وفند بوعسكر كل الأخبار الرائجة بتساهل الهيئة مع بعض المرشحين دون غيرهم، مشيراً إلى أن "الهيئة سجلت كل التجاوزات وستعلن عنها في ندوة صحفية قريباً".